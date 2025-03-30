İsrail Kabinesinden Batı Şeria'da İşgali Genişletecek Yol Yapımına Onay

İsrail Kabinesinden Tartışmalı Yol Yapım Kararı

İsrail kabinesi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria üzerindeki işgali genişletme hamlesi olarak Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yeni yollar yapma kararı aldı. Bu adım, Kudüs'ün 7 kilometre doğusundaki yerleşim alanlarını etkileyecek.

Yeni Yollar ve Filistinlilerin Durumu

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, kabinenin, Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan, Filistin mahalleleri Azeriye ile Zaim arasında ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yolların açılmasını onayladığı belirtildi. Açıklamada, bu yolların yerleşimin güvenliğini ve bölge sakinlerinin refahını artıracağı iddia edildi.

Filistinlilerin Seyahatine Sınırlamalar

Kararın, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasını engelleyeceği öngörülüyor. Filistin kasabalarını birbirine bağlayacak yollar sayesinde, Filistinlilerin bu yerleşime geçişleri daha da zorlaşacak. Yedioth Ahronoth gazetesi, bu hamlenin Filistinlileri bölgenin önemli güzergahlarından uzaklaştıracağını vurguladı.

İlhak Planlarının Gelişimi

Kudüs'ün doğusundaki Maale Adumim yerleşimine giden yolların yalnızca İsraillilerin kullanımına sunulması, İsrail'in bölgeyi ilhak etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Savunma Bakanı Katz, bu yolu, Batı Şeria'daki hakimiyetlerini güçlendirecek bir adım olarak nitelendirerek, bu yolların işgalin devamını sağlayacağını belirtti.

Yerleşim Alanlarının Genişletilmesi

Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, Maale Adumim yerleşimiyle Batı Kudüs arasında bulunan "E1" yerleşim alanının genişlemesi için bu kararın bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler, Batı Şeria'daki gerilimi artıracağından endişe ediliyor. Uluslararası toplumdan gelen tepkilerin nasıl olacağı ise merakla bekleniyor.