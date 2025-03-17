İsrail Muhalefeti, Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü'nü Görevden Alma Kararını Yüksek Mahkemeye Taşıyor

İsrail'de muhalefet, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararına karşı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.

Netanyahu, Bar'ın çarşamba günü düzenlenecek hükümet oturumunda görevden alınmasının oylanacağını açıklarken, bu kararın gerekçesi olarak 7 Ekim'de "başarısız olmakla suçladığı" Bar'a güven duymadığını belirtti.

İsrail'deki ana muhalefet partilerinin liderleri olan Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve Demokratlar Partisi başkanı Yair Golan, konuyu görüşmek üzere İsrail Meclisi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından, muhalefet liderleri, Netanyahu'nun bu kararına karşı atılacak adımları belirlediklerini ve iptal için Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Lapid, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma hamlesinin "açık amacının" İsrail Başbakanlık Ofisi'nde "işlenen ulusal güvenlik suçlarına ilişkin ağır cezai soruşturmayı sabote etmek" olduğunu vurguladı.

Demokratlar Partisi lideri Golan ise toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "+küçük siyasi hesapları bir kenara bırakarak+ Başbakan Netanyahu'ya karşı birleşme çağrısı yaptı. Golan, "Muhalefet liderlerine şunu söylemeliyim ki, bu kader anı. Artık tavizlere veya küçük siyasi hesaplara yer yok. Şimdi birleşmeli ve Netanyahu'nun demokratik İsrail'i parçalama girişimlerine karşı sağlam bir duvar olmalıyız. Bizden beklenen bu ve bu bizim sorumluluğumuz," ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği sürpriz saldırının ardından İsrail'deki devlet pozisyonlarında karşılıklı suçlamalarla pek çok kişi istifa etmek zorunda kaldı veya görevden alındı. Şin-Bet'in Ronen Bar direktörü ise bu süreçte koltuğunu kaybeden 7. isim oldu.

Netanyahu, dün yayımladığı bir video mesajında, Bar'ı bir görüşmeye çağırarak, çarşamba günü düzenlenecek kabine oturumunda görevden alınmasının oylanacağını bildirmişti. Bar'a güvensizliği gerekçesiyle görevden alma kararını savunan Netanyahu, Şin-Bet'e güven duyduğunu, ancak Bar'ın görevden alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

İsrail basını, bağımsız bir kurum olarak kabul edilen Şin-Bet direktörünün ülke tarihinde ilk defa görevden alınacağına dikkat çekti.