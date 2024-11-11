İsrail Ordusu Gazze'de Bir Binbaşı Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen çatışmalarda bir binbaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, Edom Tümeni Loter Birliği'nden 34 yaşındaki Itamar Levin Friedman adlı binbaşının öldüğü belirtildi.

Askeri Kaybın Büyüklüğü

Öte yandan, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda toplamda 783 askerin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu sayıdan 369'u karadan işgal sürecinde gerçekleşti.

Bilgi Gizliliği ve Denetim

İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarında, insani ve maddi kayıplara dair bilgilerin gizlendiği, ayrıca bölgeden gelen kayıplara ilişkin görüntülerin sıkı bir denetime tabi tutulduğu iddia ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.