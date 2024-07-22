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İsrail Ordusu, Han Yunus'ta İki Esiri Yanlışlıkla Vurduğunu Açıkladı

İsrail ordusu, Han Yunus'ta esir alınan iki askerin yanlışlıkla öldürüldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:15
İsrail Ordusu, Han Yunus'ta İki Esiri Yanlışlıkla Vurduğunu Açıkladı

İsrail Ordusu'ndan Önemli Açıklama

İsrail ordusu, 7 Ekim tarihli Hamas saldırılarında esir alınan iki askerin Han Yunus'ta "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerine dair bir açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Ordunun yaptığı açıklamada, Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab adlı esirlerin durumlarıyla ilgili yeni istihbarat bilgilerine ulaşıldığı belirtildi. Hamas, 10 Mart tarihinde iki askerin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Ancak, İsrail ordusu bu açıklamayı kabul etmemişti.

Askerlerin Koşulları

Dancyg, 76 yaşında, Buchshtab ise 35 yaşındadır. Ordu, söz konusu askerlerin hangi koşullarda hayatlarını kaybettiklerini ayrıntılı bir şekilde açıklamak istemedi. Ancak yapılan değerlendirmeye göre, Han Yunus'taki çatışmalar sırasında iki askerin "yanlışlıkla" öldürüldüğü ifade edildi.

Son Gelişmeler

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde birçok İsrailli esirin de benzer şekilde "yanlışlıkla" hayatını kaybettiği bildirildi. Dancyg'in ailesine yapılan açıklamalarda, Buchshtab'ın karısı, 28 Kasım tarihinde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası çerçevesinde serbest bırakılmıştır.

Esir Durumu

Gazze'de toplamda 116 İsrailli esirin tutuklu olduğu bilgisi ön plandadır. Bu esirler arasında 44'ünün yaşamını yitirmiş olabileceği tahmin edilmektedir.

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