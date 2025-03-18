İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye ve Suriye'ye Saldırılar

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılar düzenlerken, Suriye'nin güneyindeki bazı noktaları da hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ordu, Suriye'nin güneyinde, Golan Tepeleri'nde bulunan Kuneytra vilayetine bağlı Han Arnabe beldesini havadan vurdu.

İsrail ordusu, bu saldırılarla bölgede bulunan topçu bataryalarını hedef aldıklarını ileri sürdü. Açıklamada, "Suriye'nin güneyinde yer alan silahların İsrail'e tehdit oluşturduğunu ve buna razı olmayacağımızı" vurgulandı.

Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasından sonra, İsrail, Suriye’ye yönelik hava saldırılarını artırmıştı. Bunun yanında, Golan Tepeleri'nde 1974'te Suriye ile yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek silahsızlandırılmış bölgede kara işgalini genişletti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’deki işgali "süresiz olarak devam edeceğini" kaydetti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Bu saldırılarda, şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.