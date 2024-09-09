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İsrail Ordusunun Tulkerim'e Düzenlediği Baskın

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleriyle baskın düzenledi. Altyapı tahrip edildi, iletişim hatları kesildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 03:40
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 03:40
İsrail Ordusunun Tulkerim'e Düzenlediği Baskın

İsrail Ordusu Tulkerim'e Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleri ve hava desteği eşliğinde baskın düzenlediği bildirildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, bu baskında altyapı büyük ölçüde tahrip oldu.

Altyapı Tahrip Edildi

Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaşanan olaylar sonucunda, çeşitli iletişim ve internet hatlarının kesildiği belirtildi. Yerel kaynaklara göre, bölgedeki gençlerin baskına karşı gösterdiği tepkilerde İsrail askerleri gerçek mermilerle müdahalede bulundu.

Balata Mülteci Kampı'ndaki Olaylar

Tulkerim'deki baskının yanı sıra, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda da benzer olayların yaşandığı kaydedildi. Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar meydana geldi.

Son Gelişmeler ve Kayıplar

İsrail, 28 Ağustos tarihinde Batı Şeria'daki mülteci kamplarına "Yaz Kampları" adını verdiği saldırıları başlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu tarihten itibaren 39 Filistinli yaşamını yitirirken, 145 kişi yaralandı.

10 gün süren saldırıların ardından İsrail ordusu, Tulkerim'de büyük bir yıkım bırakarak geri çekildi. 7 Ekim 2023'ten itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 692 Filistinli hayatını kaybetti.

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