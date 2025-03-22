İsrail Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yeni Saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Ummu Nasr beldelerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail topçu birlikleri ve insansız hava araçlarının (İHA) intensivası sonrası 3 Filistinlinin cenazesi hastaneye ulaşırken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Refah ve Gazze Şehri'nde Hava Saldırıları

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısında da hava saldırıları gerçekleştirdi. Ayrıca, gün içinde Gazze kentindeki evler ve tarım arazileri yoğun şekilde bombalandı.

Sadece bu sabah, Gazze kentinde gerçekleştirilen bir başka saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Ölümler ve Yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplamda 49,747 Filistinli yaşamını yitirdi ve 113,213 kişi yaralandı.