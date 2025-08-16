İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı 61 bin 897’ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 70 artarak 61 bin 897'ye yükseldi. Bilgiler, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, bugün Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 385 yaralı getirildiği belirtildi. Böylece saldırılarda toplam yaralı sayısı 155 bin 660 oldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 362 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğuna işaret ediliyor.

Yardım dağıtım noktalarındaki saldırılar

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar kapsamında, son 24 saatte 26 Filistinlinin öldüğü, 175 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Böylece 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 1.924'e, yaralananların sayısı ise 14.288'e çıktı.

Açlık ve yetersiz beslenme sonucu ölenler

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlamasıyla kıtlığa sürüklenen Gazze'de, son 24 saatte 1'i çocuk, 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplam 251'e yükseldi; bunlardan 108'i çocuk.