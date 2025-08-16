DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı 61 bin 897’ye yükseldi

Son 24 saatte 70 artan ölü sayısı 61 bin 897’ye çıktı; yardım noktalarında 26, açlık nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:42
İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı 61 bin 897’ye yükseldi

İsrail saldırılarında Gazze'de can kaybı 61 bin 897’ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 70 artarak 61 bin 897'ye yükseldi. Bilgiler, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, bugün Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 385 yaralı getirildiği belirtildi. Böylece saldırılarda toplam yaralı sayısı 155 bin 660 oldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 362 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğuna işaret ediliyor.

Yardım dağıtım noktalarındaki saldırılar

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar kapsamında, son 24 saatte 26 Filistinlinin öldüğü, 175 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Böylece 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 1.924'e, yaralananların sayısı ise 14.288'e çıktı.

Açlık ve yetersiz beslenme sonucu ölenler

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlamasıyla kıtlığa sürüklenen Gazze'de, son 24 saatte 1'i çocuk, 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise toplam 251'e yükseldi; bunlardan 108'i çocuk.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar