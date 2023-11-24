İstanbul'a 15 Gün Kar Yok! Avrupa ve Balkanlar Beyaza Bürünüyor

Eski adıylaa Twitter yeni adıyla X olan sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağına dair merak edilen soruya yanıt verdi. Ökten, sosyal medya hesabından paylaştığı dünya haritasında, İstanbul'a kar yağışı göstermediğini, ancak Avrupa, Balkanlar, İngiltere, Almanya ve İsviçre'de kar yağışlarının yoğun olacağını duyurdu.

KARA KIŞ ERKEN BAŞLIYOR

İşte Kerem Ökten'in attığı tweet





İSTANBUL'A KAR YOK!



Ökten, paylaştığı haritada, İstanbul'a kar yağışı göstermediğini de vurguladı. Ökten, "İstanbul'a kar yok! Haritada görüldüğü gibi, İstanbul'a kar yağışı göstermiyor. Ancak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olabilir. İstanbul'da kar yağışı bekleyenler, biraz daha sabretmek zorunda." dedi.

• İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar yağışı beklenmiyor. Ancak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olabilir.

• Avrupa ve Balkanlar'da kar yağışı ne kadar sürecek? Avrupa ve Balkanlar'da kar yağışı önümüzdeki 15 gün içerisinde devam edecek. Özellikle Balkanlar iyi kar alacak.

• İstanbul'da kar yağışı olmayacak mı? İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Ancak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olabilir.