İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Geçici Olarak Durduruldu

İstanbul Boğazı'nda Gemiler İçin Durdurma Kararı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, Bers isimli kuru yük gemisinin yaşadığı makine arızası nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, arızanın, 95 metre uzunluğundaki Bers gemisinin İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörünün olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.