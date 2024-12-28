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İstanbul'da 31 Şüpheli 'Sarallar' Operasyonuyla Yakalandı

İstanbul'da 'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:40
İstanbul'da 31 Şüpheli 'Sarallar' Operasyonuyla Yakalandı

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma Kapsamında Tespit Edilen Suçlar

Elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı örgütle ilgili yürütülen soruşturmada, bu grup hakkında birçok suçlamaya yer verildi. Bu suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması bulunmaktadır.

Operasyonun Detayları

Soruşturma kapsamında 58 şüpheli tespit edilmiş, bunlardan 2'sinin cezaevinde olduğu, 5'inin yurt dışında bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışındaki şüphelilerden 2'sinin illegal yollarla yurtdışına çıktığı tespit edilmiştir.

İstanbul merkezli olarak, Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

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