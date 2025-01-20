İstanbul'da Banka Dolandırıcılarına Şok Baskın: 30 Tutuklama

İstanbul'da Dolandırıcılara Operasyon

İstanbul'da, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 36 kişiyi toplamda 5 milyon 121 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı yürütmekte olan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcıların telefonla insanları hedef alarak kredi vaatlerinde bulunduklarını ve sigorta bedellerini iade edeceklerini söyleyerek dolandırıcılık gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin Durumu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 42 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 30 şüphelinin tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Diğer Şüpheliler Hakkında Bilgiler

Ayrıca, soruşturma kapsamında gözaltına alınamayan 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.