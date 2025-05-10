İstanbul'da Dolandırıcılık: Oğlunum Diyerek 400 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Aldı

İstanbul Ayrampaşa'da İlginç Dolandırıcılık Olayı

İstanbul'un Ayrampaşa ilçesinde, bir dolandırıcılık olayı dikkat çekti. Kendini telefonla aradığı kişiye oğlu olarak tanıtan zanlı, 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim aldı.

Güvenlik Güçleri Harekete Geçti

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.Ü.'nün kendisini telefonda oğlu olarak tanıtan şüpheli aracılığıyla, ikametine gelen bir kişiye yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını verdiğini bildirmesi üzerine hemen çalışma başlattı.

Şüpheli Tanımlandı ve Yakalandı

Olayla ilgili başlatılan incelemede, çevredeki güvenlik kameralarını analiz eden ekipler, eve gelen şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan S.K. (36) olduğunu belirledi. Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının Pendik'te bir adrese kaçtığını tespit etti.

9 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda S.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adalete sevk edildi.

Dolandırıcılık Anları Kaydedildi

Şüphelinin dolandırıcılık amacıyla gittiği sırada sokakta yürüyüş yapması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu durum, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bayrampaşa'da, telefonla aradığı kişiyi oğlu olduğunu söyleyerek kandırıp 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim aldığı tespit edilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.