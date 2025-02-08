İstanbul'da Hakaret İçerikli Paylaşım Nedeniyle Tutuklama!

İstanbul'da Hakaret İçerikli Paylaşım Olayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Soruşturma kapsamında Saraç gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İçinde bulunduğu durumun ciddiyetinin farkında olarak savcılığa ifade veren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu durum, sosyal medyada yapılan paylaşımların hukuki sonuçları hakkında bir kez daha tartışmaları alevlendirdi.