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İstanbul'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 5 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da inşaatlardan 3 milyon lira değerinde malzeme çalan 5 zanlı tutuklandı. Güvenlik kameralarında hırsızlık anları kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:13
İstanbul'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 5 Zanlı Tutuklandı

İstanbul’da İnşaatlardan Malzeme Hırsızlığı Operasyonu

İstanbul'da, inşaatlardan milyonlarca lira değerinde malzeme çaldığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık olayları, Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli bölgelerinde gerçekleşmişti.

Çalınan Malzemelerin Değeri 3 Milyon Lira

Avcılar'da ve Esenler'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, toplamda 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesinin çalındığı belirlendi. İnşaat güvenlik kameralarında kaydedilen anlarda, şüphelilerin maske ve bere ile yüzlerini gizleyerek demir kesme makasıyla kapının kilidini kırdığı ve rulo halindeki kabloları çalarak inşaat alanını terk ettiği görülüyor.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 zanlı da yakalandı. Aramalar esnasında 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltındaki 7 zanlı, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin çalıntı malzemeleri iterek inşaat alanından çıkardıkları olay anı kaydedildi. Hırsızlık, inşaat sektörü için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ediyor.

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