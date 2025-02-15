İstanbul'da Sağanak Yağış ve Yoğun Trafik Sorunu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, trafik yoğunluğunu yüzde 74 artırdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:04
İstanbul'da Sağanak Yağış ve Yoğun Trafik Sorunu

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul'da bu sabah başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava ile birleşen yağış nedeniyle, İstanbul'un trafiği de durma noktasına geldi.

Trafikte Yoğunluk Yüzde 74'e Ulaştı

İstanbul'da sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. Anadolu ile Avrupa yakaları arasındaki geçişlerde başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantı yollarında önemli sıkışıklıklar gözlemlendi.

Yağışın Etkisi İlçelerde Hissediliyor

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerde sağanak, sürücülerin ilerleyişini zorlaştırdı. Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü gibi bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu.

Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı. İBB Cep Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

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