İstanbul'da sahte alkol operasyonu! Ünlü markaların bandrolleriyle piyasaya sürüyorlardı

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, sahte alkol üreticileri de harekete geçti. Sahte alkol, hem sağlığı tehdit ediyor hem de devletin vergi kaybına neden oluyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üreten şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde; H.A. isimli bir şahsın, ürettiği sahte alkolleri İstanbul ili genelinde tekel bayileri ve eğlence mekanlarına satma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın, yasadışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği parayla sahte alkol ürettiği ortaya çıktı.

SAHTE ALKOL NASIL ÜRETİLİYORDU?

H.A. isimli şahsın, sahte alkol üretmek için Maltepe’de bir depo kiraladığı ve burada düzenek kurduğu belirlendi. Şahsın, etil alkol, su, aroma ve renklendirici maddeleri karıştırarak sahte alkol ürettiği ve bunları dünyaca ünlü içki markalarının şişelerine doldurduğu tespit edildi. Şahsın, ayrıca sahte bandrol basmak için de bir makine kullandığı ve bu bandrolleri şişelere yapıştırdığı görüldü. Şahsın, sahte alkolleri piyasaya sürmek için tekel bayileri ve eğlence mekanlarıyla irtibat kurduğu ve yılbaşından önce satış yapmayı planladığı öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 2 ay süren takip neticesinde; şüphelinin sahte alkolleri Maltepe İlçesinde bulunan bir depoda imal ettiği tespit etti. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, H.A. isimli şahsı yakaladı. Operasyon anı, Jandarma ekipleri tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde, depoda bulunan sahte alkol şişeleri, sahte bandroller ve ruhsatsız tabanca görülüyor.

ELE GEÇİRİLEN SAHTE ALKOLLERİN PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 800 BİN TL

Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü içki markalarının sahte bandrolleri kullanılarak hazırlanmış, bin litre sahte rakı, bin 200 litre sahte viski, 900 litre sahte Tekila, 400 litre sahte Votka, 3 bin adet sahte bandrol ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkollerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin TL olduğu belirtildi. Yakalanan H.A isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte alkol nedir?

Sahte alkol, etil alkol, su, aroma ve renklendirici maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen ve sağlığa zararlı olan bir içkidir. Sahte alkol, dünyaca ünlü içki markalarının şişelerine ve bandrollerine taklit edilerek piyasaya sürülebilir.

Sahte alkol nasıl anlaşılır?

Sahte alkol, şişenin etiketinde, bandrolünde, kapağında veya barkodunda bulunan hatalardan, şişenin içindeki içkinin renginde, kokusunda veya tadında farklılıklardan, şişenin içindeki içkinin tortulu, bulanık veya köpüklü olmasından anlaşılabilir.

Sahte alkolün zararları nelerdir?

Sahte alkol, içerdiği metil alkol, aseton, metilen klorür gibi maddeler nedeniyle sağlığa ciddi zararlar verebilir. Sahte alkol, karaciğer, böbrek, beyin, kalp ve sinir sistemi hasarına, görme kaybına, mide kanamasına, kusmaya, ishale, baş ağrısına, bayılmalara, solunum güçlüğüne, komaya ve ölüme neden olabilir.

Sahte alkol üretenlere ne ceza verilir?

Sahte alkol üreten, satan, ithal eden, ihraç eden, nakleden veya depolayan kişilere, Türk Ceza Kanunu’nun 194. maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Ayrıca, sahte alkol nedeniyle bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet veren kişilere, Türk Ceza Kanunu’nun 85. ve 86. maddeleri uyarınca ayrıca ceza verilir.