İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 52 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Şebekesine Darbe

İstanbul'un 6 ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir operasyonla toplamda 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 20 şüpheli ise tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinden Etkili Müdahale

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemek amacıyla 2-6 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 9 adres ve 7 araç üzerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, ele geçirilen uyuşturucular ile birlikte 20 şüpheli yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Emniyet Müdürü'nden Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucunun sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde basın mensuplarına bilgi verdi. Yıldız, toplumun geleceği ve gençleri uyuşturucu tacirlerine bırakmayacaklarını vurgulayarak, bu mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

İstanbul'un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyetin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyetin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.