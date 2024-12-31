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İstanbul'da Yolcu Otobüsünde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Ağcılar'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, itfaiye ekipleri söndürdü. Trafikte yoğunluk yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:29
İstanbul'da Yolcu Otobüsünde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İstanbul'da Yolcu Otobüsünde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Ağcılar'da, Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktığı bildirildi. Yangın, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde meydana geldi ve sebebi henüz belirlenemedi.

Olay sırasında otobüste bulunan 24 yolcu, hızla tahliye edilerek güvenli bir alana çıkarıldı. Ancak, otobüs duman ve alevlerle kaplanırken, durum hemen polise, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, araç yoğunluğu oluştu. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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