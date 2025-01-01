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İstanbullular Yeni Yıla Coşkuyla ve Mesaiyle Girdi

İstanbullular 2025'e coşkuyla girerken, bazı meslek grupları yeni yıla mesai başında merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 02:06
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 02:16
İstanbullular Yeni Yıla Coşkuyla ve Mesaiyle Girdi

İstanbullular Yeni Yılı Kutladı

İstanbullular, yeni yılı coşkuyla karşılamanın keyfini yaşarken, bazı meslek grubu üyeleri ise 2025'e mesai başında 'merhaba' dedi. Megakentte, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlarda düzenlenen kutlamalarda binlerce kişi bir araya geldi.

Meslek Grubu Mensupları Yeni Yıla Çalışarak Girdi

Yeni yılı coşku içinde karşılayanların yanı sıra, meslek gereği çalışmak zorunda olanlar da dikkat çekti. Taksim Meydanı'ndaki bir restoranda döner ustası olan Tahsin Kıraç, "Her şeyin hayırlısı olsun. Yeni yıl sağlıklı ve sıhhatli geçsin, bol para getirsin," ifadelerini kullandı.

Motokurye Şerif Nazarov ise, "Yılbaşında da çalışıyoruz. Çalışacağız, çalışmamız gerekiyor. Herkese iyi yıllar," diyerek mesleğinin getirdiği sorumluluğu vurguladı.

Nişantaşı'nda kurye olarak çalışan Serkan Gezerge yeni yılda havaların daha sıcak olmasını temenni etti.

Sultangazi'de çiğ köfte dükkanı işleten Osman Durmuş, "Allah herkese hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. Parlak bir gelecek olur inşallah 2025'te," şeklinde dileklerde bulundu.

Kokoreççi Mehmet Yurtsever yeni yılın güzel geçmesi ve herkesin işlerinin rast gitmesi dileğinde bulunarak, "Allah kimseye zeval vermesin, ekmeğinin peşinde olanların Allah işini rast getirsin," dedi. Aynı işletmede çalışan Bayram Orak ise, "Savaşların olmayacağı bir yıl istiyoruz. Allah'ın izniyle savaşlar bitecek. Bütün insanlara hayırlı uğurlu olsun. Mutlu yıllar dilerim," şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de Asayiş Uygulaması

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasıyla yeni yıla görev başında girdi. Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Bambal, esnaf ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

İstanbullular kutlamaların adresi olan birçok noktada yılbaşını coşkuyla karşılarken, bazı meslek...

İstanbullular kutlamaların adresi olan birçok noktada yılbaşını coşkuyla karşılarken, bazı meslek grubu mensupları yeni yıla mesai başında girdi. Nişantaşı'nda bir restoranda kurye olarak çalışan Serkan Gezerge, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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