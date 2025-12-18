DOLAR
İYİ Parti Adana'da 5 İlçe Başkanı Yönetimi Protesto Edip İstifa Etti

İYİ Parti Adana'da 30 Kasım seçimleri sonrası oluşan yönetime tepki gösteren 5 ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:51
30 Kasım seçimleri sonrası oluşan yönetim tepki çekti

Adana'da İYİ Parti il teşkilatında 30 Kasım'da gerçekleştirilen 4. Olağan İl Kongresi sonrası oluşan yönetime tepki gösteren 5 ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

İstifasını duyuranlar arasında Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Akar, Yumurtalık İlçe Başkanı Saltuk Buğra Tülü, Feke İlçe Başkanı Mustafa Avcı, Tufanbeyli İlçe Başkanı Fevzi Çapanoğlu ve Karaisalı İlçe Başkanı Babacan Öveç bulunuyor. Kongrede İl Başkanlığını kazanan isim ise Batur Eroğlu oldu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda ortak bildiriyi okuyan Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Akar, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti Adana İl Başkanlığı seçimlerinde yaşananlar, partimizin demokratik değerleriyle ve siyasi etiğiyle uzlaşmayan ciddi sorunlara işaret ettiği için bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Tarafsız kalması gereken bir milletvekilinin seçim sürecine doğrudan müdahil olması, teşkilat iradesine gölge düşürmüş ve seçimlerin adil seyrini bozmuştur. Bu müdahale sadece sonucu etkilememiş, teşkilat mensupları üzerinde açık bir baskı oluşturmuş, parti içi tarafsızlık ilkesini ağır biçimde ihlal etmiştir.

Akar, istifanın kapsamına ilişkin olarak ise "Üyelik ve delegelik haklarımızın dokunulmazlığı çerçevesinde, bu haklarımızdan asla vazgeçmediğimizi özellikle vurguluyorum. Ben partimin üyesiyim, delegesiyim ve kalmaya da devam ediyorum. İstifa ettiğimiz tek makam, yalnızca ilçe başkanlığı yönetim kurulu üyelerimle birlikte yönetim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

