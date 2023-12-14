İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti!

İYİ Parti'de yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken İYİ Parti'nin seçimi kendi başına yolculuğunu devam edeceğini açıklamasının ardından istifalar gelmeyi sürdürüyor. Son gelişmelere göre Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti!
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İYİ Parti Yerel Seçimlere giderken kan kaybetmeye devam ediyor. Kendi adayları ile seçime gitme kararının açıklanmasının ardından partide istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ise Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa ettiğini paylaştı.

Güner sosyal medya hesabı üzerinden partiden ayrıldığını duyurdu.

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