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İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti!

İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti! İYİ Parti'de yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken İYİ Parti'nin seçimi kendi başına yolculuğunu devam edeceğini açıklamasının ardından istifalar gelmeyi sürdürüyor. Son gelişmelere göre Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de istifa ettiğini duyurdu.