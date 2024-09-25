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İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobil Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobil kazasında üç kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:52
İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobil Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trajik Otomobil Kazası

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen bir otomobil kazasında üç kişi hayatını kaybetti. Olay, Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki 648 Sokak'ta Sibel Bulut'un (42) kullandığı 35 CBA 796 plakalı aracın, bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düşmesiyle gerçekleşti. Kazada, Sadiye Bulut (72), Samire Kaya (48) ve Gülistan Fidan (48) hayatını kaybederken, sürücü ile Fatma Öner (35) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, yaralıları kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta ters dönen otomobilde bulunan üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer iki yaralı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik Önlemleri

Kaza nedeniyle yol, araç geçişine kapanarak bölgede yoğun bir trafik oluştu. Ölenlerin yakınları, olay yerine geldiklerinde polis ekipleri tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin, ameliyat olan bir yakınına ziyaretten dönerken bulundukları ve emniyet kemerlerinin takılı olmadığı bildirildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Kazaya tanık olan Celal Yılmaz, AA muhabirine verdiği demeçte, karşı caddede yürüdüğü sırada bir aracın bayır aşağı korna çalarak geldiğini ve bariyere çarparak aşağı düştüğünü gördüğünü belirtti. Başka bir tanık Kubilay Beceren ise motosikletiyle alt geçitten geçtikten hemen sonra aracın düştüğünü söyledi ve kurtarma çalışması sırasında arka koltuktakilere ulaşmak için aracın kaldırılmaya çalışıldığını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları da olayın şok edici detaylarını ortaya koydu. Görüntülerde, otomobilin 648 Sokak'tan yokuş aşağı fren yapmadan inmesi, dikine kesen yola geldiğinde manevra yapmadan karşıya geçerek bariyeri aştığı ve alt geçide düştüğü görüldü.

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