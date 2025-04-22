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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay polisi harekete geçirdi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 01:58
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir taksi durağında gerçekleşti. Yenigün Mahallesi'nde, Y.Y. ve E.D. arasında yaşanan taksi çağırma tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara hızla müdahale etti. Y.Y., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı E.D. ise ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayın Ardındaki Sebepler

Henüz netlik kazanmayan olayın nedeni üzerinde durulurken, mahalledeki vatandaşlar, kavganın ardından güvenlik endişesi yaşamaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, yerel polis ekipleri inceleme başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine...

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine...

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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