İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 35 Gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ'a Yönelik Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini engellemek amacıyla önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, terörizmin finansmanının önlenmesi için 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eş Zamanlı Operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda İzmir, Adana, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu operasyonda toplamda 35 şüpheli yakalanırken, bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca, 9 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Bu materyallerin, terör örgütünün finansmanına nasıl katkı sağladığına dair soruşturmalar sürüyor.

Yetkililer, operasyonun terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 35'i yakalandı.

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 35'i yakalandı.