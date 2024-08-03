İzmir'de Dolandırıcılık Davasında Döviz Bürosu Sahibi Tahliye Edildi

İzmir'de Dolandırıcılık Davasında Gelişmeler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması çerçevesinde tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç. (48), yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

Soruşturmanın Arka Planı

Bu soruşturma, iki iş insanı ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisinin dolandırıldıkları ihbarı üzerine başlatıldı. S.Ç.'nin avukatı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu. Hakimliğin itirazı değerlendirerek S.Ç.'nin tahliyesine karar vermesi, operasyona yeni bir boyut kazandırdı.

Operasyona Dair Detaylar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ile S.Ç. hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. 27 Haziran’da gerçekleşen operasyonda, Hatice Ö. yüksek ilaç kullanımına bağlı rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurmuş ve sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Mal Varlıkları Üzerine El Koyma

İki şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, S.Ç. ile birlikte gözaltına alınan E.Y. ve A.A., yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Mağduriyet İddiaları

Hatice Ö.'nün, mağdur olan bazı kişilere "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendirme" ve diğerlerine "fiziki altın alma" sözü vererek, topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı ve yaklaşık 300 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilmektedir.

Bu gelişmeler, İzmir'deki dolandırıcılık davalarının seyrini etkileyebilir ve dikkatle takip edilmektedir.