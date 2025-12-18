DOLAR
İzmir'de İmar Cezası İptal: 980 Bin TL'lik Belediye Para Cezası Mahkemece Kaldırıldı

İzmir'de gecekondusuna eklenti yapan K.F.’ye kesilen 980 bin TL'lik idari para cezası, 'non bis in idem' ilkesi gerekçesiyle idare mahkemesince iptal edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:54
İzmir'de gecekondusuna eklenti yaptığı gerekçesiyle adli ceza alan vatandaşın, Karabağlar Belediyesi tarafından kesilen 980 bin TL tutarındaki idari para cezası, idare mahkemesince iptal edildi. Kararda, aynı fiilden dolayı hem adli hem idari ceza uygulanamayacağına dikkat çekildi; karar binlerce vatandaş için emsal niteliği taşıyor.

Olayın ayrıntıları

Karabağlar’da yaşayan K.F. isimli vatandaşın mevcut konutuna eklenti yapması üzerine Karabağlar Belediyesi, encümen kararıyla Bozyaka semtindeki yapı için yıkım kararı aldı, aynı zamanda 980 bin TL tutarında idari para cezası kesti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme ise vatandaş hakkında verilen hapis cezasını para cezasına dönüştürdü.

Vatandaşın avukatı Mehmet Harun Elçi aracılığıyla idare mahkemesine açılan davada mahkeme, evrensel hukuk ilkesi olan 'non bis in idem' (aynı fiilden dolayı iki kez ceza verilemez) kuralına dayanarak belediyenin kestiği idari para cezasını iptal etti.

Avukatın değerlendirmesi

Kararı değerlendiren Avukat Mehmet Harun Elçi, bu kararın binlerce vatandaş için emsal niteliğinde olduğunu vurguladı. Elçi, şu ifadeleri kullandı: "Evrensel bir hukuk ilkesi olan ’non bis in idem’ gereğince, aynı eylemden ötürü iki kez cezalandırma olmaz. Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 184 kapsamında imar kirliliğine neden olmaktan ceza alan bir kişiye, idari yoldan ayrıca ağır para cezaları kesilmesi hukuka aykırıdır. Mahkemeler, bu tür çifte cezalandırmaları iptal etmektedir."

Elçi ayrıca, "Kaçak yapı yapanların tamamı rant peşinde koşan kişiler değildir" diyerek, özellikle dar gelirli vatandaşların yüz binlerce liralık cezalarla mağdur edildiğini belirtti. Belediye encümen kararları tebliğ edilen vatandaşların hukuki yollara başvurmaları gerektiğini söyleyen Elçi, vatandaşlara şu uyarıyı yaptı: "Vatandaşlarımızın bilinçli olmalarını, kendilerine tebliğ edilen encümen kararlarına karşı idare mahkemelerinde iptal davası açmalarını öneriyorum. Aldığımız bu emsal karar, vatandaşların çifte cezalarla mağdur edilmesinin önüne geçen, hukuk devletini güçlendiren bir karardır."

