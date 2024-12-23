DOLAR
35,22 -0,05%
EURO
36,72 -0,01%
ALTIN
2.965,75 0,08%
BITCOIN
3.385.880,31 -0,66%

İzmir'de Kıyıya Vuran Ölü Yunus: Ekosistem Tehlikede mi?

İzmir'in Selçuk ilçesinde ölü bir yunus bulundu. Uzmanlar, ölümlerinin nedenlerini araştırmak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:54
İzmir'de Kıyıya Vuran Ölü Yunus: Ekosistem Tehlikede mi?

İzmir'in Selçuk İlçesinde Ölü Yunus Bulundu

İzmir'in Selçuk ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus dikkat çekti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) alınan bilgiye göre, Pamucak Sahili'nde yapılan ihbar sonucu bölgeye giden yetkililer, yunusun Stenella coeruleoalba türü olduğunu belirledi.

Yunusun Sağlığına Dair Belirtiler

Bölgeye ulaşan EKODOSD Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, yunusun üzerinde herhangi bir yara veya kesi izi bulunmadığını vurguladı. 2,7 metre uzunluğundaki yunustan doku örnekleri alınarak Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na gönderileceği bildirildi.

Kuşadası Körfezi'ndeki Yunus Ölümleri ve Nedenleri

Sürücü, bugüne kadar Kuşadası Körfezi'nde toplam 56 yunus ölümü vakası kaydedildiğini ifade etti. Ölüm nedenlerinin başında trol ağları gibi hedef dışı avcılık yöntemlerinin bulunduğunu belirten Sürücü, yeterli nekropsi yapılmadan birçok yunusun ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi.

Rehabilitasyon Merkezleri Eksikliği

Ayrıca, Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin rehabilitasyon merkezlerinin eksikliği olduğunu vurgulayan Sürücü, bazı yunusların hastalıklardan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kirli Suyun Etkileri ve Gelecek Adımlar

Pamucak bölgesi ile Küçük Menderes Nehri civarında yaşanan yunus ölümlerinin, nehrin kirli sularının olumsuz etkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmak için Deniz Memelileri Araştırma Derneği ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı gibi uzman kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Engelli ve TMSY Kapsamında 32 İşçi Alımı Yapıyor
2
Yeni Zelanda, Cook Adaları Pasaport Talebini Reddetti
3
Meteorolojiden Ege ve İç Anadolu'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı
4
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA Editör Masası'na Konuk Olacak
5
Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
6
İsrail, Slovakya'ya 582 Milyon Dolarlık Hava Savunma Sistemi Satışı Gerçekleştirdi
7
Adana'da 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı' Başladı: 39. Buluşma

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek