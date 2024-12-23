İzmir'de Kıyıya Vuran Ölü Yunus: Ekosistem Tehlikede mi?

İzmir'in Selçuk İlçesinde Ölü Yunus Bulundu

İzmir'in Selçuk ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus dikkat çekti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) alınan bilgiye göre, Pamucak Sahili'nde yapılan ihbar sonucu bölgeye giden yetkililer, yunusun Stenella coeruleoalba türü olduğunu belirledi.

Yunusun Sağlığına Dair Belirtiler

Bölgeye ulaşan EKODOSD Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, yunusun üzerinde herhangi bir yara veya kesi izi bulunmadığını vurguladı. 2,7 metre uzunluğundaki yunustan doku örnekleri alınarak Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na gönderileceği bildirildi.

Kuşadası Körfezi'ndeki Yunus Ölümleri ve Nedenleri

Sürücü, bugüne kadar Kuşadası Körfezi'nde toplam 56 yunus ölümü vakası kaydedildiğini ifade etti. Ölüm nedenlerinin başında trol ağları gibi hedef dışı avcılık yöntemlerinin bulunduğunu belirten Sürücü, yeterli nekropsi yapılmadan birçok yunusun ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi.

Rehabilitasyon Merkezleri Eksikliği

Ayrıca, Türkiye'deki en büyük sorunlardan birinin rehabilitasyon merkezlerinin eksikliği olduğunu vurgulayan Sürücü, bazı yunusların hastalıklardan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kirli Suyun Etkileri ve Gelecek Adımlar

Pamucak bölgesi ile Küçük Menderes Nehri civarında yaşanan yunus ölümlerinin, nehrin kirli sularının olumsuz etkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmak için Deniz Memelileri Araştırma Derneği ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı gibi uzman kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını duyurdu.