DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

İzmit'te silahlı kavga: Futbolcu Uğurcan Bekçi entübe edildi

İzmit'te Sanayi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi entübe edildi; iki kişi daha yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:10
İzmit'te silahlı kavga: Futbolcu Uğurcan Bekçi entübe edildi

İzmit'te silahlı kavga: Futbolcu Uğurcan Bekçi entübe edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün gece çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi’nin entübe edildiği bildirildi.

Olayın detayları

Olay, dün gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Sağlık durumu ve oyuncunun geçmişi

Hastane yetkilileri, kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi’nin entübe edildiğini bildirdi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE DÜN GECE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN FUTBOLCU UĞURCAN...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE DÜN GECE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN FUTBOLCU UĞURCAN BEKÇİ'NİN ENTÜBE EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE DÜN GECE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN FUTBOLCU UĞURCAN...

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği
3
Peskov yalanladı: Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği iddiası
4
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
5
Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı
6
Başçayır Ortaokulu'ndan 8.sınıflara Lise Tanıtım Gezisi
7
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler