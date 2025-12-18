İzmit'te silahlı kavga: Futbolcu Uğurcan Bekçi entübe edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün gece çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi’nin entübe edildiği bildirildi.

Olayın detayları

Olay, dün gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Sağlık durumu ve oyuncunun geçmişi

Hastane yetkilileri, kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi’nin entübe edildiğini bildirdi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE DÜN GECE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN FUTBOLCU UĞURCAN BEKÇİ'NİN ENTÜBE EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.