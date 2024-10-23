Jandarma Genel Komutanlığı 310 Uzman Erbaş Alacak

Jandarma Genel Komutanlığına Uzman Erbaş Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı, 310 uzman erbaş alacağını duyurdu. Alım, 300 lojistik ve 10 bando alt branşlarından oluşmaktadır.

Başvuru Süreci

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adaylara Dair Şartlar

Başvuruda bulunacak adayların, 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşını doldurmuş, 27 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 2023-2024 KPSS sınavından en az 50 puan almış olmaları şartı aranmaktadır.

Detaylı Bilgiler İçin

Başvuru süreciyle ilgili saatler, uzman erbaş alt branşları ve temin şartları gibi detaylı bilgilere Jandarma'nın resmi sitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi veya Kamu İlanları web sitelerinden ulaşabilirsiniz.