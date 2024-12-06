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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, İstanbul'da Öğrencilerle Afet Eğitimi Projesi Üzerine Görüştü

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Akishino, İstanbul'da afet eğitimi projeleri hazırlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 19:59
Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, İstanbul'da Öğrencilerle Afet Eğitimi Projesi Üzerine Görüştü

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, İstanbul'da Öğrencilerle Afet Eğitimi Projesi Üzerine Görüştü

Türkiye-Japonya 100. yıl ilişkileri çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Akishino, İstanbul'da afet eğitimi projeleri hazırlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Veliaht çift, Türkiye ziyareti sırasında Çırağan Sarayı'nda, Türk Japon Vakfı tarafından doğal afetlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bir afet riski azaltma projesinin katılımcılarıyla buluştu.

Öğrencilerin yarışma kapsamında geliştirdiği projeleri inceleyen Veliaht Prens ve Prenses, projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere ve yarışmanın kazananlarına tebriklerini ilettiler.

Türkiye-Japonya 100. yıl ilişkileri vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve...

Türkiye-Japonya 100. yıl ilişkileri vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, İstanbul'da afet eğitimi üzerine proje hazırlayan öğrencilerle Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

Türkiye-Japonya 100. yıl ilişkileri vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve...

Türkiye-Japonya 100. yıl ilişkileri vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, İstanbul'da afet eğitimi üzerine proje hazırlayan öğrencilerle Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

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