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Kahire ve Doha, Gazze'de Ateşkes İçin Yoğun Çaba Gösteriyor

Kahire ve Doha, Gazze'de ateşkes anlaşması için görüşmeleri hızlandırdı. Hamas ve İsrail arasında olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:34
Kahire ve Doha, Gazze'de Ateşkes İçin Yoğun Çaba Gösteriyor

Mısır medyası, Kahire ile Doha makamlarının Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ulaşma amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu.

Kahire el-İhbariyye ve Extra News kanalları, Mısır ve Katar'ın Gazze'de bir ateşkese ulaşmak için tüm taraflarla görüşmelerinde aktif bir rol üstlendiğini bildirdi.

Hamas Hareketi, Katar'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin yapıldığını, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi halinde anlaşmanın sağlanabileceğini açıkladı.

İsrail Yetkilileri Ateşkes İçin Destek Veriyor

İsrail medyasına göre, ülkedeki yetkililer de ateşkes konusunda olumlu bir yaklaşım sergiliyor. İsrail Ordu Radyosu'na göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" ifade etti.

Katz, "Bizim için savaşta ilk hedefimiz esirlerin geri getirilmesidir" diyerek kısmi bile olsa bir anlaşmaya ulaşılmasının desteklendiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas ile yapılacak esir takası anlaşmasına destek verdi. Kanal 12'ye konuşan Saar, "Esirlerin geri getirilmesi için bir anlaşmayı destekliyorum; sanırım bu, İsrail halkının çoğunun da arzusu." dedi.

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