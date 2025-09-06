Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 335 Bin Hapla 2 Tutuklama

Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 335 Bin Hap Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul-Ankara hattında yapılan yol kontrolünde büyük miktarda sentetik hap ve para bulundu

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncılar yol kontrol noktasında ticari bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, 335 bin sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan Z.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli daha aranmaya devam ediyor.