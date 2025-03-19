Kahramanmaraş'ta Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Kahramanmaraş'taki lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini anlatan 'Ufkun Ötesinde' belgeselini izledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:06
Kahramanmaraş'ta Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin hikayesini aktaran 'Ufkun Ötesinde' belgeselini sinema salonunda izleme fırsatı buldu.

Belgeselin gösterimi, Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevi hakkında bilgilendirici bir etkinlik olarak düzenlendi. Gösterim, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte belgeseli izledi. 9. sınıf öğrencisi Nuriye Akbaba, belgeselin kendisi üzerinde büyük bir etki yarattığını belirterek, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın yaşamına tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu ifade etti. Akbaba, "Uzaya olan ilgim daha çok arttı. Alper Gezeravcı'nın uzayda yaşadığı zorlukları ve oraya gitmeden önceki yaptığı alıştırmaları görmek çok etkileyiciydi," dedi.

Öğrencilerden Hayrunisa Topaloğlu da belgeselin kendisi üzerine derin bir iz bıraktığını vurgulayarak, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile gurur duyuyorum. Ben de uzay yolculuğu yapmak isterdim. Orayı keşfetmek ve orada yapılan deneyleri gerçekleştirmek istiyorum," şeklinde konuştu.

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