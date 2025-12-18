DOLAR
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 1 Tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheliden 1’i tutuklandı; bin 288 adet sentetik ecza, 8 telefon ve 23 kaçak kulaklık/akıllı saat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:57
Operasyon Detayları

Kahramanmaraş’ta polisin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasında belirlenen bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde, adresinde ve aracında yapılan aramada toplan bin 288 adet sentetik ecza ele geçirildi. Soruşturmayı yürüten ekiplerin işlemlerinin ardından ilgili şüpheli mahkemece tutuklandı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık yönünden yapılan diğer operasyonda ise 8 adet cep telefonu ile 23 adet gümrük kaçağı kulaklık ve akıllı saat ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

