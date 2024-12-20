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Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı Davasında Yargı Süreci Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı davasında tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:57
Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı Davasında Yargı Süreci Devam Ediyor

Kahramanmaraş Pınar Apartmanı Davası Devam Ediyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Depremde 41 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan olayla ilgili olarak 1'i tutuklu, toplamda ise 3 sanık için yargılama sürüyor.

Sanıkların Mahkemeye Katılımı

Duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, diğer tutuklu sanıklar N.K. ve Ç.K. bulundukları cezaevinden video konferans ile katıldı. Duruşma salonunda ise taraf avukatları yer aldı.

Sanık Tevfik Tepebaşı'nın Savunması

Tevfik Tepebaşı, kooperatifin yalnızca idari işlerle ilgilendiğini, inşaat süreçlerine dahil olmadığını iddia etti. 15 davada yargılandığını ve bu süreçte kendisine haksızlık yapıldığını savundu. Tepebaşı, "Pınar Apartmanı, 36 yıl önce kooperatifçe yapılmıştır. Kooperatifimiz sürekli denetlenmiştir. Ben müteahhit değilim; kooperatif yönetim kurulu başkanı olarak yalnızca yönetimle ilgilendim. Bu nedenle inşaatla ilgili hiçbir imza atmadım ve hiçbir kusurum yoktur," dedi.

Diğer Sanıkların Durumu

Başka dosyadan tutuklu olan sanıklar N.K. ve Ç.K. da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirttiler. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Şubat 2025'e erteledi.

İddianeme ve Hapis Talebi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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