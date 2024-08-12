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Kampala'daki Çöp Alanı Çökmesi: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Uganda'nın başkenti Kampala'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:23
Kampala'daki Çöp Alanı Çökmesi: Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Kampala'da Toprak Kayması: 21 Hayatını Kaybetti

Uganda'nın başkenti Kampala'da, etkili olan şiddetli yağışlar sonrası gerçekleşen toprak kaymasında Kiteezi bölgesindeki çöp toplama alanı çökmüş, sonuç olarak ölüm sayısı 21'e ulaşmıştır.

Polis Açıklamaları ve Enkaz Çalışmaları

Kampala Büyükşehir Emniyet Sözcüsü Patrick Onyango, 9 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Onyango, "Çöp topalama tesisindeki enkazda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını, ancak bu sayıların daha da artabileceğini" ifade etti.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Onyango, yerel yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve ölü sayısıyla ilgili tutarsız verilerin geldiğini aktardı. En kesin bilgilerin Uganda İstatistik Bürosu'ndan alınabileceğini, bunun için de gerekli atamaların yapıldığını kaydetti.

Devlet Başkanından Açıklama

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda "Akla gelen ilk soru; insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" dedi. Aynı zamanda olayla ilgili bir soruşturma başlatılması talimatını verdi.

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