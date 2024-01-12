Kar yurdu etkisi altına almaya başladı! Meteoroloji'den kar alarmı

Son tahminlere göre, ülkenin her yerinde bulutlar hakim olacak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak görülecek, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin sahillerinde şiddetli yağmur; Hakkari ve Bitlis yöreleri, Muş ve Van'ın güney bölgeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek yerlerinde aralıklı olarak yoğun kar olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, iç ve doğu kesimlerinde don ve buzlanma ile beraber zaman zaman sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz’in iç yükseklikleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda çığ riski var.





Hava sıcaklığı önemli ölçüde değişmeyecek, rüzgar çoğunlukla kuzeyden, ülkenin güneydoğu bölgesinde güneyden esecek. Rüzgar hafif ve zaman zaman orta şiddette olacak, Marmara ve Orta Karadeniz'de ise (40-60 kilometre/saat) hızla esecek.

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminlerini paylaştı. Şen,

"Bugün cuma Marmara ve İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Güneydoğu , Karadeniz bölgesi yağmurlu. İstanbul'un boğaz ve Anadolu yakası öğleden sonra ve akşam karla karışık yağmurlu rüzgar poyrazdan kuvvetli 6 derece" ifadeleri ile yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini belirtti.

Prof. Dr. Şen; Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu için buzlanma tehlikesine dikkat çekti. Özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu çevresinde çığ düşme tehlikesi olduğunu vurguladı. Bu bölgelerde karayolu ulaşımının dikkatli yapılması gerektiğini belirtti. Yüksek risk teşkil eden bölgelerde kar düşürme işleminin kontrollü sağlanması gerektiğini ifade ederek vatandaşı olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.





Yurt genelinde kar yağışı etkisini artırmaya başlamışken bazı iller ve hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

Ankara: Bulutlu 3

İstanbul: Bulutlu, öğle sonrası ve akşam Boğaz ve Anadolu Yakası'nda yağmur 6

İzmir: Bulutlu 11

Adana: Bulutlu, zaman zaman sağanak 16

Antalya: Bulutlu 17

Samsun: Bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur 9

Trabzon: Bulutlu, yağmurlu, iç bölgeleri karla karışık yağmur ve kar 8

Erzurum: Bulutlu, kar 1

Diyarbakır: Bulutlu, öğleden sonra yağmur 8