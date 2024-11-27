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Karabük'te Amatör Maç Sonrası Gerginlik: Taraftarlar Arasında Tartışma

Karabük'te oynanan amatör futbol maçının ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 21:17
Karabük'te Amatör Maç Sonrası Gerginlik: Taraftarlar Arasında Tartışma

Karabük Amatör Futbol Maçında Gergin Anlar

Karabük'te, Ölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta gerçekleşen ASD Yapı Eflanispor-Çankırı Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından olaylar çıktı. Maç, Safranbolu İlçe Stadı'nda oynandı ve ev sahibi ekip ASD Yapı Eflanispor, karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.

Maç Sonrası Tartışmalar

Maçın bitiş düdüğünün ardından, saha içinde ve tribünlerde tartışmalar başladı. Çankırı taraftarlarının bulunduğu tribünden, protokol tribününe su şişeleri ve davul tokmakları fırlatıldı. Bu duruma müdahale eden polis ekipleri, gerginliği sona erdirdi.

Olaylar, taraftarlar arasında yaşanan gerginliklerin spor müsabakalarında ne denli önemli bir konu olduğunun bir kez daha altını çizmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta oynanan ASD Yapı Eflanispor-Çankırı Futbol Kulübü...

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta oynanan ASD Yapı Eflanispor-Çankırı Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından gerginlik yaşandı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta oynanan ASD Yapı Eflanispor-Çankırı Futbol Kulübü...

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta oynanan ASD Yapı Eflanispor-Çankırı Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından gerginlik yaşandı.

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