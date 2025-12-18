DOLAR
Karaman Ermenek’te yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı

Ermenek’te jandarma operasyonunda kaçak ve el yapımı içkiler ile silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 02:43
Karaman’ın Ermenek ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı adrese yapılan baskında kaçak ve el yapımı içkiler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Ermenek’e bağlı Güneyyurt beldesinde S.A. ve Gökseki köyünde M.D. isimli şahısların kaçak ve el yapımı içkileri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıların ev ve araçlarında arama yaptı.

Ele geçirilenler

S.A.'ya ait araç ve bağ evinde yapılan aramalarda; 35 litre etil alkol, 18 litre viski, 28 litre el yapımı şarap, 1 adet kurusıkı tabanca ve 63 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

M.D.'nin ikametinde ise 17 litre etil alkol, 5 litre rakı, 28 litre el yapımı şarap, 1 adet dürbün, 2 adet fosil, 2 adet define arama dedektörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Son durum

Operasyonda gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

