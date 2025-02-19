Karayollarındaki Durum: Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında Trafik Durumu ve Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde önemli bilgilere yer verdi. Bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı.

Önemli Yol Güzergahlarındaki Çalışmalar

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda 14-15. kilometreler arasında şev destekleme çalışmaları kapsamında, 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu bölgedeki ulaşıma Aydın-Denizli istikametinden kontrollü izin verilecektir.

Antalya-Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılmakta ve ulaşım kontrollü biçimde sürdürülmektedir.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Burada ulaşım Adana istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ordu çevre yolunda 0-9. kilometreler arasındaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ordu-Fatsa yolundan gerçekleştirilmektedir.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekmektedir.

Çanakkale-Ayvacık-Edremit yolundaki Assos ve Troya tünellerindeki bakım çalışmaları nedeniyle 19-21 Şubat'ta Edremit ve 25-27 Şubat'ta Çanakkale yönündeki tüpler, 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılacaktır. Bu durumda sürücüler Ayvacık-Küçükkuyu istikametine yönlendirilecektir.

Adıyaman-Kahta yolunda 11-14. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam etmektedir.