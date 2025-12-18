DOLAR
Karlıova'da Kış Öncesi Tedbir: Başıboş Binek Hayvanları Toplatıldı

Karlıova'da kaymakamlık koordinasyonunda, trafik güvenliği ve kış koşulları nedeniyle başıboş at ve eşekler güvenli alanlara alınarak belediye barınağına teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:23
Uygulamanın amacı ve kapsamı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, trafik güvenliğini sağlamak ve olumsuz kış koşullarında hayvanların zarar görmesini önlemek amacıyla kaymakamlık koordinesinde başıboş binek hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, özellikle ana arterler ve kırsal bağlantı yollarında başıboş dolaşan at ve eşekler ekipler tarafından kontrollü şekilde toplandı. Trafikte can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan hayvanlar, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla güvenli alanlara alındı.

Toplanan hayvanlar, daha sağlıklı ve güvenli koşullarda bakımlarının yapılabilmesi için belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi. Barınakta hayvanların beslenme, barınma ve sağlık kontrollerinin düzenli şekilde yapılacağı bildirildi.

