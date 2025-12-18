Karlıova'da Kış Öncesi Tedbir: Başıboş Binek Hayvanları Toplatıldı

Uygulamanın amacı ve kapsamı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, trafik güvenliğini sağlamak ve olumsuz kış koşullarında hayvanların zarar görmesini önlemek amacıyla kaymakamlık koordinesinde başıboş binek hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, özellikle ana arterler ve kırsal bağlantı yollarında başıboş dolaşan at ve eşekler ekipler tarafından kontrollü şekilde toplandı. Trafikte can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan hayvanlar, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla güvenli alanlara alındı.

Toplanan hayvanlar, daha sağlıklı ve güvenli koşullarda bakımlarının yapılabilmesi için belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi. Barınakta hayvanların beslenme, barınma ve sağlık kontrollerinin düzenli şekilde yapılacağı bildirildi.

