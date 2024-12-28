Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 23 Yaralı

Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi

Kars'ta yaşanan üzücü bir kazada yolcu otobüsü devrildi ve 23 kişi yaralandı. Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı otobüs, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkarak karla kaplı araziye devrildi.

Olay Yerinde Çalışmalar Başlatıldı

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Valinin Açıklamaları

Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den yola çıkan otobüsün Selim ilçesi Oluklu mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını belirtti. Vali Polat, "30 yolcumuz mevcuttur. Allah'a şükür herhangi bir ölümüz yok. 23 yolcunun sevkleri yapıldı. Şu an bildirilen son verilere göre 15 sarı, 8 yeşil kodumuz var yani ağır yaralımız yok. Tekrar geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kış Koşulları Etkili Oluyor

Vali Polat, Kars'ta iki gündür kış koşullarının hüküm sürdüğünü vurgulayarak, "Ekiplerimiz gece gündüz yoğun şekilde fedakarca çalışıyor. Lütfen ekiplerimizin aldığı tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Kazada yaralanan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Sürücü İfadeleri

Sürücü Ramazan İnanpolat ise, "Şeritlerimizde devam ederken bir aracın solladığını gördüm. Araç solladıktan sonra yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık ve ona vurmamaya çalışırken aracım sulu kar çekti; bu da bizi şarampole attı" diye konuştu.

Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.