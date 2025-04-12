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Kastamonu'da 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kastamonu'da düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nda birincilere ödülleri verildi. Yarışma, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:21
Kastamonu'da 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kastamonu'da 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın Kastamonu birincilerine ödülleri takdim edildi. Bu anlamlı yarışma, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Yarışma Kategorileri ve Hedefler

Yarışma, edebi ve görsel kategorilerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerini anlamalarını sağlamak ve yeni neslin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmak hedeflendi.

Birinciler Belli Oldu

Kastamonu'da 'Edebi Eser' dalında ilkokullar arasında birinciliği Lina Birinci kazanırken, ortaokullar arasında Seçil Bostancı ve liseler arasında ise Furkan Kavuş ödül aldı. 'Görsel Eser' kategorisinde ise ilkokullar arasında Muhammet Sakızcı, ortaokullar arasında İnci Kar ve liseler arasında Cansu Tekeli birinci oldu.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ve Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdullah Savaş takdim etti. Milli Eğitim Müdürü Gümüş, yarışmanın öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kastamonu birincilerine ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın Kastamonu birincilerine ödülleri verildi.

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