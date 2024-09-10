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Katar'da 'Kanıt' Belgeselinin Gösterimi

AA'nın Gazze'deki savaş suçlarını sergileyen belgeseli Katar'da izleyiciyle buluştu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:46
Katar'da 'Kanıt' Belgeselinin Gösterimi

Katar'da 'Kanıt' Belgeseli Gösterildi

İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını gözler önüne seren "Kanıt" belgeseli, Katar'da düzenlenen özel bir gösterimde izleyicilerle buluştu.Yapımcı Abdulkadir Karakelle:

Belgeselin yapımcısı ve Anadolu Ajansı Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle, gösterim sonrası yaptığı açıklamada, "Gayet olumlu geri dönüşler alıyoruz ve izleyenlerden büyük ilgiyle karşılanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belgeselin Önemi

Bu belgesel, uluslararası platformda Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi hedefliyor. Ziyaretçiler, belgeselin sunduğu gerçekleri görerek düşünmeye teşvik edildiklerini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan...

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı. "Kanıt" belgeselinin gösterimi, Katar Dışişleri Bakanlığı himayesinde başkent Doha'daki Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan...

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı. "Kanıt" belgeselinin gösterimi, Katar Dışişleri Bakanlığı himayesinde başkent Doha'daki Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan...

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı. "Kanıt" belgeselinin gösterimi, Katar Dışişleri Bakanlığı himayesinde başkent Doha'daki Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan...

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı. "Kanıt" belgeselinin gösterimi, Katar Dışişleri Bakanlığı himayesinde başkent Doha'daki Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan...

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı. "Kanıt" belgeselinin gösterimi, Katar Dışişleri Bakanlığı himayesinde başkent Doha'daki Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan...

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinin Katar'da gösterimi yapıldı. "Kanıt" belgeselinin gösterimi, Katar Dışişleri Bakanlığı himayesinde başkent Doha'daki Katar Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, konuşma yaptı.

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