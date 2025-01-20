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Kayseri'de AVM'de Güvenlik Görevlisi ve Polisi Yaralayan 5 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de, AVM'de güvenlik görevlisi ve polisleri yaraladıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı, 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:43
Kayseri'de AVM'de Güvenlik Görevlisi ve Polisi Yaralayan 5 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Güvenlik Görevlisi ve 2 Polisi Yaralayan Şüpheliler Tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi ve iki polisi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, Sivas Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezinin girişinde yaşandı. İçeri giren bir grup, kapı dedektörünün sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Şüphelilerin duruma itiraz ederek güvenlik görevlisine saldırdığı ve olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdiği öne sürüldü.

Olayda gözaltına alınan M.Y, S.Y, U.A, T.B, A.Y, M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S. isimli şüphelilerden U.A, M.Y, A.Y, S.Y. ve T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaşları küçük olan şüpheliler M.A.Y, B.G, A.Ç. ve S.S.'nin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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