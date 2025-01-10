Kayseri'de Firari Cinayet Hükümlüsü Yakalandı: 22 Yıl Cezası Vardı

Kayseri'de Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de, kasten öldürme suçundan 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (27) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, firari hükümlülerin yakalanması için başlattıkları operasyonlar çerçevesinde önemli bir başarı elde etti.

Operasyon Detayları

Hükümlü İ.K.'nın, bir yolcu treninde bulunduğunu tespit eden ekipler, hemen harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde İ.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, ilgili cezaevine teslim edildi.

Bu gelişme, Kayseri'de aranan şahısların yakalanması noktasında yürütülen çalışmaların kararlılığı ve etkinliğini bir kez daha göstermektedir.