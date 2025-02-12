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Kayseri'de Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Yoğun kar ve buzlanma bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:38
Kayseri'de Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara Verilmesi

Kayseri'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 1 gün süreyle durduruldu. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Valilik Açıklaması

Açıklamada, muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arası kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü için eğitime ara verileceği duyuruldu. Bu kapsamda resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları ve rehabilitasyon merkezleri de yer alıyor.

Ayrıca, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

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