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Kayseri'de Kavganın Ardından Bıçaklama Olayı

Kocasinan'da kişiler arasında yaşanan kargaşa, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:54
Kayseri'de Kavganın Ardından Bıçaklama Olayı

Kayseri'de Kavga ve Bıçaklama Olayı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kavga olayının ardından bıçaklama gerçekleşti. Gevher Nesibe Mahallesi'nde, A.Ç. (19) ve M.A. (20) adlı iki genç, husumetli oldukları İ.Ç.'yi takip ederek Mimar Sinan Parkı'nda durdurdu.

Dayak Yedikten Sonra Bıçaklama

A.Ç. ve M.A, tartıştıkları İ.Ç.'den dayak yedikten sonra kaçmaya başladı. Bu esnada parkta bulunan B.Ö. (23) adlı genç, henüz öğrenilemeyen bir sebepten bıçakla yaralandı.

Zanlılar, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışsalar da polis ekiplerince hızla yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan A.Ç., M.A. ve B.Ö.'yü hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga etmek için takip ettikleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga etmek için takip ettikleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka birini bıçakladı.

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