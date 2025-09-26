Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 31 Zanlıdan 12'si Tutuklandı

'Şehit İbrahim Birol-13' operasyonunda geniş çaplı çalışma

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı; bu zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, 50 ekip ve 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Şehit İbrahim Birol-13' operasyonunda şüpheli yakalamaları yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 12'sinin tutuklandığı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.